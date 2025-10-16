أحمد السبكي: نستهدف توطين العلاج داخل المحافظات لتقليل مشقة السفر عن المرضى

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منظومة الدواء ضمن نظام التأمين الصحي الشامل أصبحت إلكترونية ومميكنة بنسبة 100%، دون الحاجة لأي أوراق، في إطار التحول الرقمي الكامل الذي تنفذه الدولة في القطاع الصحي لضمان سهولة الحصول على الخدمات ودقتها.

توطين العلاج

وقال احمد السبكي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن الهيئة تستهدف توطين العلاج داخل المحافظات لتقليل مشقة السفر عن المرضى وتغطية أكبر عدد من المستفيدين، موضحًا أن 90% من الحالات التي تحتاج إلى عمليات أو خدمات طبية خاصة تُجرى في محافظاتهم دون الحاجة للانتقال إلى القاهرة أو مدن أخرى.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن محافظة أسوان كانت تعاني سابقًا من سوء توزيع الوحدات الصحية والتكدس، وتمت إعادة توزيع الخدمات بشكل متوازن لتلبية احتياجات المواطنين، كما أوضح أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة المسؤولة عن تأهيل المستشفيات لضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه من حق المستشفيات الجامعية التعاقد لتقديم خدمات المنظومة.

جودة الخدمات الصحية

وأضاف الدكتور احمد السبكي، أن هناك معايير صارمة لضمان جودة الخدمة الصحية، وأن المواطن بمجرد سداد الاشتراك يصبح له الحق في تلقي الخدمة داخل محافظته دون الحاجة لقرارات علاجية أو موافقات معقدة، إذ يكفي فقط تسجيل بياناته في قاعدة بيانات المنظومة.

ولفت احمد السبكي، إلى أن الهيئة تعترف بوجود بعض فترات التباطؤ في المنظومة الإلكترونية، لكنها تعمل على حلها من خلال نظام حوكمة متكامل لإدارة الإجراءات وضمان الكفاءة التشغيلية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة طبية رقمية، ميسرة، وآمنة لجميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.