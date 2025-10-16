الرعاية الصحية: مصر من أوائل الدول المطبقة لنظام التأمين الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي كانت الأساس الذي مهد الطريق لتطبيق هذه المنظومة على أرض الواقع.

التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور احمد السبكي، خلال حوار مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن المنظومة تستهدف تحقيق رضا المواطن عن الخدمة الصحية المقدمة له من خلال معايير جودة عالمية وتغطية مالية متكاملة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن محافظة بورسعيد كانت أولى المحافظات التي شهدت المرحلة التجريبية لتطبيق المنظومة، ومن خلالها بدأ العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه تلقي الخدمة الصحية، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق التطبيق تدريجيًا في مختلف المحافظات.

وأوضح احمد السبكي، أن تسجيل المواطنين على قواعد بيانات التأمين الصحي الشامل هو الخطوة الأولى لتفعيل المنظومة في أي محافظة، مشيرًا إلى أن المبدأ الأساسي يقوم على تحمل الدولة تكلفة العلاج بالكامل، حيث يدفع المواطن 480 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة رمزية في الخدمة الصحية، حتى لو بلغت تكلفة العملية مليون جنيه، موضحا أن الهدف النهائي هو تحقيق رضا المواطن وضمان استدامة الخدمة الطبية عالية الجودة لكل المصريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.