تأجيل محاكمة 89 متهما في خلية الهيكل الإداري إلى 23 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 89 متهمًا في القضية رقم 1290 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية الهيكل الإداري"، إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2013 حتى 2024، كان هدفها: الإخلال بالنظام العام، تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، تعطيل الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، الاعتداء على الحريات الشخصية، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أما باقي المتهمين، من الخامس وحتى الأخير، فقد انضموا إلى الجماعة رغم علمهم الكامل بأهدافها ووسائلها، كما وُجهت إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.