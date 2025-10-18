نظر محاكمة 6 متهمين في قضية لتنظيم القاعدة.. غدًا

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة جنايات بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 37 لسنة 2025 جنايات مصر القديمة.

تفاصيل أمر الإحالة:

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2021 وحتى 25 أكتوبر 2021، قيادة جماعة إرهابية تتبع أفكار تنظيم القاعدة، وكان الهدف منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الرابع انضموا إلى الجماعة مع علمهم الكامل بأغراضها ووسائلها لتحقيق أهدافها الإرهابية، في حين أسند إلى المتهمين الخامس والسادس تهمة تولي قيادة داخل الجماعة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة.