رفعت فياض: الهجوم على نظام البكالوريا المصرية يتستر خلف مصالح مادية

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، الخبير التربوي ومدير تحرير بوابة “أخبار اليوم”، عن الأسباب التي تقف وراء الهجوم المستمر على نظام البكالوريا المصرية.

فياض يكشف سبب محاربة البكالوريا

وقال فياض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن هناك مقاومة شديدة تجاه النظام الجديد من قبل فئات متعددة، أبرزها المدرسون وأصحاب السناتر التعليمية، الذين يخشون من تقليص فرصهم الاقتصادية.

وأضاف أن نظام البكالوريا المصري يختلف جذرياً عن النظام التقليدي للثانوية العامة، حيث يتسم بعدد أقل من المواد الدراسية، وبالتالي يقلل من الحاجة إلى الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مصادر دخل أولئك الذين يعتمدون على هذه الصناعات.

وأكد أن أي تغيير في النظام التعليمي غالباً ما يقابل بمقاومة من الأشخاص الذين يعتاشون من الوضع القائم، ما يؤدي إلى نشر شائعات مغلوطة ومواقف معارضة تزعزع الثقة في النظام الجديد قبل تطبيقه.

وأوضح فياض أن الطلاب سيظل لديهم الخيار بين البكالوريا المصرية والثانوية العامة، ما يعني أن هناك حرية في اختيار النظام الذي يتناسب مع احتياجاتهم التعليمية المستقبلية.

وكشف أيضًا عن دور البكالوريا في تحضير الطلاب بشكل أفضل للالتحاق بكليات متخصصة في مجالات مثل الهندسة وعلوم الحاسب، وهو ما يفتقر إليه النظام التقليدي للثانوية العامة.