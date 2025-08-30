قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر
أخبار الوادي الجديد| رحلات عمرة لقدامى المحاربين.. 10 قرارات للمحافظ عقب صلاة الجمعة
غرامة 4 أمثال والسجن.. تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسل الأموال
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 30-8-2025
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أسامة حمدي: نجاح استخدام الخلايا الجزعية في علاج السكري وأمراض أخرى
30 سيارة محملة بالجنود ..توغل إسرائيلي بريف القنيطرة فى سوريا
سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

محمود نوفل

 
رصدت وسائل إعلام إسرائيلية حدثاً أمنيا رابعا في حي الزيتون وصفته بأنه حدثا أمنيا صعبا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن قوات الجيش تعرضت لثلاث هجمات صعبة في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وشرقي مدينة حمد في خان يونس،  ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

كما أشارت أيضا إلى فقدان الاتصال بأربعة جنود إسرائيليين في غزة، وأن الجيش يبحث عنهم، فيما شاركت 6 مروحيات شاركت في إجلاء الجنود المصابين.

كما وصف الإعلام العبري الحدث الأمني الجاري في غزة بأنه “الأصعب منذ السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023.

و تسببت الهجمات في مقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة 9 آخرين بجراح، بينهم 9 بحالة حرجة جدا.

وذكرت أن قوة إنقاذ من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت لإخراج مصابين فتعرضت لكمين ما تسبب في إصابة المزيد من الجنود.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لجأ لتفعيل “إجراء هانيبال” الذي يسمح بقتل جنود لمنع وقوعهم في الأسر.

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تسريع مشروعات 3 قطاعات حيوية.. الرئيس السيسي يصدر توجيهات حاسمة للحكومة

صورة أرشيفية للمخدرات

​ضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناء

معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكة الحديد

حملات على الأعلاف

حملات مكثفة.. الزراعة تضبط مخزنين للأعلاف المغشوشة في سوهاج

الدكتور كريم زكي الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين

أمين البيطريين: صندوق مرضى السرطان صرف 4 ملايين لصالح 45 طبيبا

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

