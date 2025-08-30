قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحزن يخيم على بورسعيد.. وفاة طارق الشناوي مدرب حراس الناشئين بالمصري
أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع مترو الإسكندرية | شاهد
أول ظهور بعد العلاج.. أنغام مفاجأة كايروكي بختام مهرجان العلمين الجديدة
تصادم بين ملاكي وربع نقل بمحور حسب الله الكفراوي يتسبب في إصابة شخص
إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين
مفاجآت اغسطس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم
ضابط أمريكي مستقيل: إسرائيل تعزل شمال غزة وتجوع السكان عمدا
ختم المصحف في جلسة واحدة.. كيف ينفذ الأزهر يوم السرد القرآني ؟
أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت
جاك S2 موديل 2024.. أرخص سيارة رياضية مستعملة
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 اليوم
محمد رمضان يشوق الجمهور لـ أغنية جدة مع المطرب السعودي عايض يوسف
إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين

محمود نوفل

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن  الاشتباكات مستمرة في حي الزيتون مع قدوم مزيد من المقاتلين الفلسطينيين ، لافتة إلى أن قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 هي التي وقعت في كمين بحي الزيتون شرقي غزة.

كما نبهت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن  مقاتلو القسام حاولوا أسر جنود خلال الكمين بحي الزيتون مشيرة إلى أن الجيش يبحث عن مفقودين.


وأشار الإعلام العبري إلى أن جنود إسرائيليون تعرضوا لكمين ثان في حي الصبرة حيث تدخلت المروحيات لقصف الموقع.

وصرحت كذلك أن العملية الثالثة ما زالت دائرة بحي الزيتون إثر محاولة عناصر القسام أسر جنود ،مشيرة إلى أن الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون.

يأتي ذلك في ظل تفعيل جيش الاحتلال بروتوكول هانيبال لمنع سقوط أسرى أثناء الهجمات في حي الزيتون.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عناصر القسام حاولوا أسر جنود خلال الكمين بحي الزيتون لافتة إلى أن الجيش يبحث عن مفقودين.

ومنذ قليل ؛ وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في غزة وإصابة 9 آخرين في إحصائية أولية لحادث أمني خطير حيث تمكن مقاتلو حماس من رصد جنود من قوات الاحتلال بمناظير ليلية .

وأشار المصدر ذاته إلى أن جيش الاحتلال دفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة.

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن جروح الجنود الذين نقلوا من أرض المعركة في غزة توصف بأنها بين حرجة وخطيرة.

كما دفع جيش الاحتلال ب 6 مروحيات إضافية لإجلاء الجنود المصابين في حي الزيتون.

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 30 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..تحلّ بالصبر

برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025 .. احمِ طاقتك

برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك
برج الثور حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025..احمِ طاقتك

