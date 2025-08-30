إعلام عبري يتحدث عن أسر المقاومة الفلسطينية لـ 4 جنود إسرائيليين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاشتباكات مستمرة في حي الزيتون مع قدوم مزيد من المقاتلين الفلسطينيين ، لافتة إلى أن قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 هي التي وقعت في كمين بحي الزيتون شرقي غزة.

كما نبهت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن مقاتلو القسام حاولوا أسر جنود خلال الكمين بحي الزيتون مشيرة إلى أن الجيش يبحث عن مفقودين.



وأشار الإعلام العبري إلى أن جنود إسرائيليون تعرضوا لكمين ثان في حي الصبرة حيث تدخلت المروحيات لقصف الموقع.

وصرحت كذلك أن العملية الثالثة ما زالت دائرة بحي الزيتون إثر محاولة عناصر القسام أسر جنود ،مشيرة إلى أن الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون.

يأتي ذلك في ظل تفعيل جيش الاحتلال بروتوكول هانيبال لمنع سقوط أسرى أثناء الهجمات في حي الزيتون.

ومنذ قليل ؛ وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في غزة وإصابة 9 آخرين في إحصائية أولية لحادث أمني خطير حيث تمكن مقاتلو حماس من رصد جنود من قوات الاحتلال بمناظير ليلية .

وأشار المصدر ذاته إلى أن جيش الاحتلال دفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة.

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن جروح الجنود الذين نقلوا من أرض المعركة في غزة توصف بأنها بين حرجة وخطيرة.

كما دفع جيش الاحتلال ب 6 مروحيات إضافية لإجلاء الجنود المصابين في حي الزيتون.