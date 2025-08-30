حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن تهديدات إسرائيل باجتياح مدينة غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل تمثل كارثة حقيقية ستؤدي إلى مزيد من التهجير والمعاناة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الاحتلال يهدف من خلال هذه السياسة إلى دفع السكان نحو الجنوب تمهيداً لتهجيرهم خارج القطاع، وهو ما يكشف عن نوايا صهيونية خطيرة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف النمورة، في حديثه إلى قناة القاهرة الإخبارية, أن الوفد الأمريكي مطالب بأن يكون أميناً في نقل ما شاهده من الحقائق على الأرض، وأن يوجه رسائل واضحة إلى الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي والعالم أجمع حول حجم المأساة الإنسانية في غزة.

ولفت إلى أن استمرار التغاضي عن هذه الجرائم يشجع إسرائيل على المضي قدماً في مخططاتها التوسعية.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لمنع الاحتلال من تنفيذ خططه الرامية إلى اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم إلى سيناء، مشيراً إلى أن على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام الفيتو ضد أي قرار لصالح فلسطين، والاقتداء ببعض الدول التي بدأت بالتحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة أساسية لوقف معاناة الشعب الفلسطيني.