استشهاد 15 فلسطينيا بحيي النصر والزيتون في مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت باستشهاد 15 مواطنا فلسطينيا وإصابة آخرون، في قصف الاحتلال خيام النازحين بحيي النصر والزيتون في مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” نقلا عن مصادر أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خياما للنازحين قرب دوار الشباب والرياضة بحي النصر، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين.

وأضافت أن 4 مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

يذكر أن حصيلة شهداء غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 63,025 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وارتفعت حصيلة الإصابات في غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 159,490، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.