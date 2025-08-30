سيول وأمطار اليمن تقتل وتصيب 170 مواطناً وتضرر أكثر من 125 ألف شخص

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تضرر 125 ألف شخص في اليمن بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكر أوتشا أن المتضررين بينهم 170 بين قتيل وجريح جراء السيول في اليمن منذ منتصف أبريل الماضي.

قال المكتب الأممي أن الأمطار الغزيرة والسيول أثرت على أجزاء واسعة من اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في محافظات عدن ومأرب ولحج وإب والحديدة وحجة.

وأضاف المكتب أنه حتى الآن تضرر أكثر من 125 ألف شخص في كافة أنحاء اليمن منذ منتصف أبريل، بينهم أكثر من 170 شخص بين قتيل وجريح.

وأشار المكتب الأممي إلى أن هذه الأرقام في تزايد مع استمرار التحقق من التقارير الواردة إلينا.

وتابع كانت الأمطار الغزيرة والسيول مدمرة وكان تأثيرها الأكبر بشكل خاص على الأسر النازحة حيث يعيش الكثير منها في ظروف محفوفة بالمخاطر، وتعاني الكثير من هذه العائلات من فقدان المأوى وكل ما يملكون.