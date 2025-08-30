قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية: استقرار الطاقة وتحفيز القطاعات الإنتاجية.. استثمارات ضخمة في مشروعات النقل
توفير الطاقة والمواد البترولية.. الحكومة تنجح في مواجهة التحديات الاقتصادية
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
وزير الخارجية الألماني: الحل الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي ما زال ممكنا

القسم الخارجي

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يوم السبت إن الحل الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي ما زال ممكنًا، لكنه شدّد على الحاجة إلى التزام واضح من طهران بالتعاون.

وفي السياق نفسه أشار وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، في معرض حديثه عن تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الدولية، إلى أن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام إيران، وأن أمامها فرصة للتراجع عن مواقفها، وتفادي تلك العقوبات.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، أصدرت بيانا دعت فيه رعاياها إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية.  

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن قرار الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية العقوبات يعكس انصياعها لواشنطن.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن  قرار الترويكا إعادة فرض عقوبات على طهران لا ينبع من ضرورة قانونية.

وكشفت أن وزير الخارجية الإيراني بعث برسالة إلى مجلس الأمن قال فيها إن حجج الترويكا لإعادة تفعيل العقوبات على إيران تحريف للحقائق ويضعف مصداقية مجلس الأمن.

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

