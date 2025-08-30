وزير الخارجية الألماني: الحل الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي ما زال ممكنا

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يوم السبت إن الحل الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي ما زال ممكنًا، لكنه شدّد على الحاجة إلى التزام واضح من طهران بالتعاون.

وفي السياق نفسه أشار وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، في معرض حديثه عن تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الدولية، إلى أن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام إيران، وأن أمامها فرصة للتراجع عن مواقفها، وتفادي تلك العقوبات.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، أصدرت بيانا دعت فيه رعاياها إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن قرار الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية العقوبات يعكس انصياعها لواشنطن.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن قرار الترويكا إعادة فرض عقوبات على طهران لا ينبع من ضرورة قانونية.

وكشفت أن وزير الخارجية الإيراني بعث برسالة إلى مجلس الأمن قال فيها إن حجج الترويكا لإعادة تفعيل العقوبات على إيران تحريف للحقائق ويضعف مصداقية مجلس الأمن.