وزير الخارجية الدنماركي: مستعدون لفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو

صرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، يوم السبت أن كوبنهاجن مستعدة لفرض عقوبات على وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ومنع تصدير منتجات المستوطنات.

وطالب وزير الخارجية الدنماركي إسرائيل بإنهاء المعاناة الإنسانية في ‎قطاع غزة وتغيير الوضع فوراً.

وقال راسموسن “شهد أكبر مأساة إنسانية كارثية في غزة وطلبنا من إسرائيل تغيير مسار هذه الحرب”، مضيفا “يجب أن نمارس مزيدا من الضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات وعدم استهداف المستشفيات في غزة”.

يأتي ذلك بعد يومين من المباحثات التي أجراها وزير الخارجية الدنماركي مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الخطيرة التى يشهدها قطاع غزة، على ضوء تولى الدنمارك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وعضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

واستعرض الوزير عبد العاطي مقترح وقف إطلاق النار المطروح والذى لم تتجاوب معه اسرائيل حتى الآن، مشدداً على ضرورة مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتحقيق وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والاغاثية في ظل الكارثة الإنسانية التي تتفاقم يومياً ووصلت إلى المجاعة.