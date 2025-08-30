هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

كشف مسئول أوكراني أن مدينة دنيبروبيتروفسك تتعرض لهجوم كبير من جانب الجيش الروسي في إطار الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

وصرح حاكم مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية سيرجي ليساك في وقت سابق من اليوم، السبت، بأن المنطقة تتعرض "لهجوم كبير" مشيرا إلى وقوع ضربات في دنيبرو وبافلوجراد.

وأوضح ليساك، عبر حسابه بمنصة “تلجرام”، أن "المنطقة تتعرض لهجوم كبير. تُسمع دوي انفجارات".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، بقيت مقاطعة دنيبروبيتروفسك بمنأى إلى حد كبير عن المعارك.

لكن كييف أقرّت الثلاثاء بأن قوات روسية دخلت المنطقة، حيث أكّدت موسكو أنها حققت تقدما ميدانيا.

يشار إلى أن منطقة دنيبروبيتروفسك ليست ضمن المناطق الأوكرانية الخمس التي أعلنت موسكو ضمها، وهي دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا وشبه جزيرة القرم.