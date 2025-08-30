السودان : جدار عازل يُبنى حول مدينة الفاشر المحاصرة

كشفت صور الأقمار الصناعية، لمختبر الأبحاث الإنسانية التابع لجامعة ييل أن جدار عازل يبنى حول مدينة الفاشر السودانية بطول أكثر من 31 كيلومترًا (19 ميلًا).

والفاشر، المحاصرة منذ أكثر من عام، هي آخر معقل رئيسي للجيش السوداني في إقليم دارفور.

وأفادت شبكة أطباء السودان لشبكة بي بي سي البريطانية أن قوات الدعم السريع تُكثّف هجومها هناك وتستهدف المدنيين عمدًا.

وقال الدكتور محمد فيصل حسن، من نقابة الأطباء السودانية، لبرنامج نيوزداي على بي بي سي: "شهدت منطقة مدنية في وسط المدينة أمس قصفًا أسفر عن مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة 55 آخرين، بينهم خمس نساء".

وأضاف أن الهجمات على السوق المركزي ومنطقة سكنية كانت "متعمدة" و"شنيعة".

وتابع: "قبل ثلاثة أيام، استهدفوا أحد أكبر مستشفيات الفاشر، وأسفرت عن مذبحة جماعية راح ضحيتها المرضى والكوادر الطبية".