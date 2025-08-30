قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تشغيل بئرين جديدتين في منطقة امتياز غرب دلتا المياه العميقة بالبحر المتوسط، بما يسهم في إضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للغاز، وفق تقارير غربية نشرت اليوم، السبت.

وأوضحت الوزارة أن بئر Sapphire South Central DP دخل مرحلة الإنتاج بطاقة تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، فيما عاد بئر Scarab D4 للعمل بعد سنوات من التوقف بقدرة إنتاجية بلغت 10 ملايين قدم مكعب يوميًا.

ويأتي هذا التطور في إطار خطة الدولة لمواجهة تزايد الطلب المحلي، خصوصًا في شهور الذروة الصيفية، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز، عبر زيادة الإنتاج المحلي وتطوير الحقول القائمة.

يدخل تشغيل البئرين ضمن برنامج تنمية حقول غرب دلتا المياه العميقة الذي تشارك فيه شركات كبرى مثل شل، بجانب المشروعات الجارية في حقل "ظُهر"، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

وتأتي هذه الخطوة بينما تواصل مصر استراتيجية مزدوجة تقوم على تعزيز الإنتاج المحلي من جهة، وتوسيع التعاون الإقليمي عبر اتفاقات استيراد الغاز من دول الجوار، من بينها حقل "ليفياثان" الإسرائيلي.

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي

