تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تشغيل بئرين جديدتين في منطقة امتياز غرب دلتا المياه العميقة بالبحر المتوسط، بما يسهم في إضافة نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للغاز، وفق تقارير غربية نشرت اليوم، السبت.

تفاصيل الإنتاج

وأوضحت الوزارة أن بئر Sapphire South Central DP دخل مرحلة الإنتاج بطاقة تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا، فيما عاد بئر Scarab D4 للعمل بعد سنوات من التوقف بقدرة إنتاجية بلغت 10 ملايين قدم مكعب يوميًا.

ويأتي هذا التطور في إطار خطة الدولة لمواجهة تزايد الطلب المحلي، خصوصًا في شهور الذروة الصيفية، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز، عبر زيادة الإنتاج المحلي وتطوير الحقول القائمة.

تعاون دولي وتحديات الإنتاج

يدخل تشغيل البئرين ضمن برنامج تنمية حقول غرب دلتا المياه العميقة الذي تشارك فيه شركات كبرى مثل شل، بجانب المشروعات الجارية في حقل "ظُهر"، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

وتأتي هذه الخطوة بينما تواصل مصر استراتيجية مزدوجة تقوم على تعزيز الإنتاج المحلي من جهة، وتوسيع التعاون الإقليمي عبر اتفاقات استيراد الغاز من دول الجوار، من بينها حقل "ليفياثان" الإسرائيلي.