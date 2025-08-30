أوروبا: روسيا لن تأخذ أموالها دون تعويضات

صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بأنه من غير الممكن تصور إعادة الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد بسبب الحرب في أوكرانيا ما لم تدفع موسكو تعويضات.

وصرحت للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن: "لا يمكننا أن نتصور إعادة هذه الأصول إلى روسيا إذا ما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام، ما لم تدفع التعويضات".

يقول الاتحاد الأوروبي إن نحو 210 مليارات يورو (245.85 مليار دولار) من الأصول الروسية مجمدة في الاتحاد بموجب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب أوكرانيا.

وقد دعت أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا ودول البلطيق، الاتحاد إلى مصادرة هذه الأصول واستخدامها لدعم كييف.

إلا أن فرنسا وألمانيا، وهما دولتان كبيرتان في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب بلجيكا التي تملك معظم الأصول - رفضتا هذه الدعوات.

وأشارتا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد خصص أرباحًا مستقبلية من هذه الأصول لسداد الدعم لأوكرانيا، وتساءلتا عما إذا كان هناك أساس قانوني لمصادرتها.

ويقول دبلوماسيون إن النقاش يتجه الآن إلى كيفية استخدام هذه الأموال بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.