قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأونروا: إسرائيل تحظر وصول المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة
مدبولي من الصين: نوفر الكثير من المزايا والحوافز لجميع المستثمرين
أول تعليق لـ أنغام بعد ظهورها بحفل كايروكي .. ماذا قالت؟
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا: روسيا لن تأخذ أموالها دون تعويضات

كايا كلاس
كايا كلاس
محمد على

صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بأنه من غير الممكن تصور إعادة الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد بسبب الحرب في أوكرانيا ما لم تدفع موسكو تعويضات.

وصرحت للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن: "لا يمكننا أن نتصور إعادة هذه الأصول إلى روسيا إذا ما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام، ما لم تدفع التعويضات".

يقول الاتحاد الأوروبي إن نحو 210 مليارات يورو (245.85 مليار دولار) من الأصول الروسية مجمدة في الاتحاد بموجب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب  أوكرانيا.

وقد دعت أوكرانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بولندا ودول البلطيق، الاتحاد إلى مصادرة هذه الأصول واستخدامها لدعم كييف.

إلا أن فرنسا وألمانيا، وهما دولتان كبيرتان في الاتحاد الأوروبي - إلى جانب بلجيكا التي تملك معظم الأصول - رفضتا هذه الدعوات.

وأشارتا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد خصص أرباحًا مستقبلية من هذه الأصول لسداد الدعم لأوكرانيا، وتساءلتا عما إذا كان هناك أساس قانوني لمصادرتها.

ويقول دبلوماسيون إن النقاش يتجه الآن إلى كيفية استخدام هذه الأموال بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

أوروبا روسيا أموالها تعويضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

عم سلامة

عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب الان في مصر.. عيار 21 مفاجأة

وزير الزراعة

وزير الزراعة: تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج

الفريق الطبي والتمريض

90 يوماً.. قصة ملحمة داخل مستشفى أطفال بنها لإنقاذ طفلين بوزن 900 جرام

بالصور

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

المطرب تووليت
المطرب تووليت
المطرب تووليت

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد