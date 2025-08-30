وزير خارجية فرنسا وأول تصريح عن معاداة أمريكا لاستقبال عباس

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، إنه لا ينبغي فرض أي قيود على الوصول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترفض منح تأشيرات لأعضاء السلطة الفلسطينية.

وذكر بارو، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الدنمارك: "إن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لا ينبغي أن يخضع لأية قيود على الوصول".

وفي كوبنهاجن، كرر عدد من الوزراء دعوة فرنسا للولايات المتحدة للسماح بوصول الوفد الفلسطيني.

تأتي هذه الخطوة الاستثنائية التي اتخذتها واشنطن في الوقت الذي تقود فيه فرنسا الجهود الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في تجمع زعماء العالم في نيويورك.

تعزز هذه الخطوة تقارب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حكومة إسرائيل التي تشن حرباً وإبادة وتجويع في غزة.

ودعت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها، الذي قالت إنه "يتناقض بشكل واضح مع القانون الدولي واتفاقية المقر المنشأة للأمم المتحدة".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي لديه علاقات ودية مع واشنطن، يحضر لاجتماع الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في نيويورك، فإنه ليس من المفترض أن ترفض الولايات المتحدة منح تأشيرات للمسئولين المتوجهين إلى المنظمة العالمية.

