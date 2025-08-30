لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين

صرح السفير راجى الإتربى الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين، ومساعد وزير الخارجية أنه، في سابقة تعد الأولى من نوعها، ستستضيف مصر اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين بالقاهرة خلال الفترة من ١ - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، مبرزاً أنه الاجتماع الرسمي الأول لمجموعة العشرين الذى يعقد خارج دول المجموعة منذ تأسيسها في عام ١٩٩٩.

وأوضح أن هذا الحدث الاستثنائى يعد تتويجاً للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة علي التوالي والخامسة إجمالاً، ويأتى تقديراً لثقلها الإقليميى، وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعى شواغل وأولويات الدول النامية وبخاصة الدول الأفريقية، ويعلى من صوتها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف السفير الاتربي، أن الاجتماع سيعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لهذا العام لمناقشة إشكالية أمن الغذاء المتنامية وأبعادها المتعددة، وذلك بحضور عدد كبير من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة تحت الرئاسة الجنوب أفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء التابعة لمجموعة العشرين، إلي جانب المفاوضات حول البيان الوزاري بشأن أمن الغذاء العالمى المنتظر اعتماده خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المنعقد بجنوب أفريقيا في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وإطلاقه كأحد الوثائق الرسمية التي ستصدر عن قمة المجموعة المقرر عقدها في جوهانسبرج يومى ٢٢ و٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥.