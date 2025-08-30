قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ شمال سيناء: الوضع في غزة صعب ونواصل الجهود لإيجاد خطة شاملة لحل الدولتين
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين

السفير راجي الإتربى
السفير راجي الإتربى
القسم الخارجي

صرح السفير راجى الإتربى الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين، ومساعد وزير الخارجية أنه، في سابقة تعد الأولى من نوعها، ستستضيف مصر اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين بالقاهرة خلال الفترة من ١ - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، مبرزاً أنه الاجتماع الرسمي الأول لمجموعة العشرين الذى يعقد خارج دول المجموعة منذ تأسيسها في عام ١٩٩٩.

 وأوضح أن هذا الحدث الاستثنائى يعد تتويجاً للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة علي التوالي والخامسة إجمالاً، ويأتى تقديراً لثقلها الإقليميى، وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعى شواغل وأولويات الدول النامية وبخاصة الدول الأفريقية، ويعلى من صوتها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.

وأضاف السفير الاتربي، أن الاجتماع سيعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لهذا العام لمناقشة إشكالية أمن الغذاء المتنامية وأبعادها المتعددة، وذلك بحضور عدد كبير من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة تحت الرئاسة الجنوب أفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية. 

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء التابعة لمجموعة العشرين، إلي جانب المفاوضات حول البيان الوزاري بشأن أمن الغذاء العالمى المنتظر اعتماده خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المنعقد بجنوب أفريقيا في ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وإطلاقه كأحد الوثائق الرسمية التي ستصدر عن قمة المجموعة المقرر عقدها في جوهانسبرج يومى ٢٢ و٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥.

مجموعة العشرين مصر السفير راجى الإتربى وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

ترشيحاتنا

المتسابق المصري

أصغر إمام بالأزهر..الأوقاف تهنيء المصري الفائز في مسابقة الملك محمد السادس

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة .. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عنها

تسويد النبي في الصلاة

هل يجوز تسويد النبي في الصلاة والأذان؟.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا

بالصور

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد