محافظ شمال سيناء: الأغذية تتلف بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هناك ما يقرب من 5400 شاحنة مساعدات إنسانية متوقفة في مناطق لوجستية مختلفة بالقرب من معبر رفح البري، بالإضافة إلى مناطق أخرى قرب المخازن، موضحًا أن فترة انتظار الشاحنات قد تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف المواد الغذائية وتعفنها، بما يمثل خطورة اقتصادية وإنسانية بالغة.

وأشار خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكي أمام معبر رفح، عرضتها قناة القاهرة الإخبارية ، إلى أن هذا المشهد يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون داخل قطاع غزة نتيجة إغلاق المعابر وتأخير دخول المساعدات.

وشدد على أن مصر تسعى نحو حل الدولتين وتحقيق الأمن والرخاء في المنطقة، مؤكدًا أن الأوضاع الإقليمية تشهد توترًا بالغًا يستلزم تحركًا دوليًا جادًا لإيجاد حلول عادلة ودائمة.