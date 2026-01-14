ورم فى القدم.. أشرف زكي : ياسر صادق فى الرعاية المركزة وأدعوله.. خاص

كشف الفنان أشرف زكي تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق الذى تعرض الى أزمة صحية دخل على أثرها المستشفى.

وقال أشرف زكي فى تصريح خاص لصدى البلد: ياسر صادق فى الرعاية المركزة وهو مصاب بورم فى القدم ولكن حالته مستقرة وادعو جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل وان يتود الى اسرته قريبا.

تكريم ياسر صادق مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

ياسر صادق تم تكريمه مؤخرا من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في تطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا تركت تأثيرًا واضحًا في وجدان الجمهور، خاصة في المسرح التربوي ومجال فنون الطفل.

من ناحية أخرى قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب تتواجد حاليًا في منزلها وبحالة جيدة.

وأوضح أشرف زكي في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أنه التقى بشيرين عبدالوهاب وحاول إقناعها بالخروج، مشيرًا إلى أنها قالت خلال اللقاء: «هكلمك وأقولك إمتى نخرج».

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ستقدم الدعم اللازم للفنانة شيرين عبدالوهاب، في إطار الاهتمام بحالتها وتوفير المساندة المطلوبة لها.