إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وصدمة أحمد مالك

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في هذا الموسم، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال، بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

فيلم “السلم والتعبان 2”

حقق فيلم “السلم والتعبان 2” إيرادات بلغت قيمتها 86.347.069 جنيه، وهو بطولة كل من عمرو يوسف وأسماء جلال.

فيلم “السادة الأفاضل”

حقق فيلم “السادة الأفاضل” إيرادات وصلت إلى 78.449.309 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يهزها موت الأب، جلال.

وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

فيلم “ولنا فى الخيال حب”

وحقق فيلم “ولنا فى الخيال حب” إيرادات بلغت قيمتها 46.802.728 جنيه.

“إن غاب القط”

حقق فيلم “إن غاب القط” إيرادات بلغت قيمتها 31.514.520 جنيه، ليحتل المركز الأول ويزيح كريم محمود عبد العزيز من الصدارة، وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته كل من آسر ياسين وكارمن بصيبص وأسماء جلال، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، ويقدم مزيجًا من الدراما والتشويق في إطار مختلف.

فيلم “الست”

حقق فيلم “الست”، بطولة منى زكي، إيرادات ليلة وصلت الي 28.594.125 جنيه.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

“طلقني”

وحقق فيلم “طلقني” إيرادات بلغت 28.124.885 جنيه، وهو من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم “الهنا اللي أنا فيه”.

“الملحد”

بينما حقق فيلم “الملحد” إيرادات بلغت قيمتها 6.481.335 جنيه، وهو الفيلم المثير للجدل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد حاتم ومحمود حميدة وحسين فهمي وصابرين وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندول العدل.

“جوازة ولا جنازة”

بينما حقق فيلم "جوازة ولا جنازة" 5.361.542 جنيه.

الفيلم من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.

“خريطة رأس السنة”

فيلم “خريطة رأس السنة” بطولة ريهام عبد الغفور إيرادات وصلت إلى 3.230.005 جنيه.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي، إخراج رامي الجندي، إنتاج أحمد حمدي.

“كولونيا”

وحقق فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكمال الباشا، ومايان السيد، إيرادات بلغت 1.119.472 جنيه.