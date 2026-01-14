قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة.. مستندات
بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب
كواليس المنتخب في المغرب قبل مواجهة السنغال.. أجواء ممطرة وتشكيل ثابت
أغنى رجل في العالم يعرض على الإيرانيين إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
شريف سلامة يمازح نيللي كريم من كواليس «جوازة ولا جنازة» قبل رمضان 2026

شريف سلامة
شريف سلامة
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان شريف سلامة جمهوره لحظة طريفة من كواليس أحدث أعماله الدرامية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، جمعه بالفنانة نيللي كريم من كواليس مسلسل «جوازة ولا جنازة»، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ونشر شريف سلامة فيديو يجمعه بالفنانة نيللى كريم من كواليس المسلسل عبر «إنستجرام» معلقا: «تسريب، جوازة ولا جنازة، لحظة لا تنسى آخر بهدلة، ومعلش يا نيللي».

يحتفل  أبطال وصُنّاع فيلم «جوازة ولا جنازة» مساء اليوم بالعرض الخاص للعمل، والذي سوف يقام في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، وسط حضور لافت من نجوم الفن والإعلام.

يشهد  العرض الخاص تواجد بطلي الفيلم نيللي كريم وشريف سلامة، إلى جانب عدد من أبطال العمل وصُنّاعه، حيث للاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع الجمهور ووسائل الإعلام، في أجواء تتسم  بالبهجة والحماس.

ويُعد فيلم «جوازة ولا جنازة» من الأعمال السينمائية المنتظرة، إذ يجمع بين الكوميديا والدراما في إطار اجتماعي خفيف، ويطرح عددًا من المواقف الإنسانية بأسلوب ساخر.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حالة من الترقب والاهتمام من محبي نيللي كريم وشريف سلامة.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.
 

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

التعليم العالي

فتح باب التقديم لبرنامج زمالات اليونسكو للصين 2026-2027

الرئيس السيسي

دبلوماسيون: تصنيف واشنطن "الإخوان" كيانا إرهابيا انتصارا لإعلاء الدولة الوطنية

وفد شركات السياحة

لنجاح الموسم.. شركات السياحة تستعد مبكرا للحج

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

