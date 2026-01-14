شريف سلامة يمازح نيللي كريم من كواليس «جوازة ولا جنازة» قبل رمضان 2026

شارك الفنان شريف سلامة جمهوره لحظة طريفة من كواليس أحدث أعماله الدرامية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، جمعه بالفنانة نيللي كريم من كواليس مسلسل «جوازة ولا جنازة»، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026.

ونشر شريف سلامة فيديو يجمعه بالفنانة نيللى كريم من كواليس المسلسل عبر «إنستجرام» معلقا: «تسريب، جوازة ولا جنازة، لحظة لا تنسى آخر بهدلة، ومعلش يا نيللي».

يحتفل أبطال وصُنّاع فيلم «جوازة ولا جنازة» مساء اليوم بالعرض الخاص للعمل، والذي سوف يقام في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، وسط حضور لافت من نجوم الفن والإعلام.

يشهد العرض الخاص تواجد بطلي الفيلم نيللي كريم وشريف سلامة، إلى جانب عدد من أبطال العمل وصُنّاعه، حيث للاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع الجمهور ووسائل الإعلام، في أجواء تتسم بالبهجة والحماس.

ويُعد فيلم «جوازة ولا جنازة» من الأعمال السينمائية المنتظرة، إذ يجمع بين الكوميديا والدراما في إطار اجتماعي خفيف، ويطرح عددًا من المواقف الإنسانية بأسلوب ساخر.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حالة من الترقب والاهتمام من محبي نيللي كريم وشريف سلامة.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.

