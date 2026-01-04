نيللي كريم وشريف سلامة يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم «جوازة ولا جنازة» .. اليوم

يحتفل أبطال وصُنّاع فيلم «جوازة ولا جنازة» مساء اليوم بالعرض الخاص للعمل، والذي سوف يقام في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس، وسط حضور لافت من نجوم الفن والإعلام.

يشهد العرض الخاص تواجد بطلي الفيلم نيللي كريم وشريف سلامة، إلى جانب عدد من أبطال العمل وصُنّاعه، حيث للاحتفال و التقاط الصور التذكارية مع الجمهور ووسائل الإعلام، في أجواء تتسم بالبهجة والحماس.

ويُعد فيلم «جوازة ولا جنازة» من الأعمال السينمائية المنتظرة، إذ يجمع بين الكوميديا والدراما في إطار اجتماعي خفيف، ويطرح عددًا من المواقف الإنسانية بأسلوب ساخر.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في دور السينما خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حالة من الترقب والاهتمام من محبي نيللي كريم وشريف سلامة.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.