شريف سلامة: نيللي كريم أكثر الممثلات وعيا وصدقا في الأداء

أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بالتعاون مع الفنانة نيللي كريم، مؤكدًا أنها من أكثر الممثلات وعيًا وصدقًا في الأداء.

وأضاف شريف سلامة لـ«صدى البلد: «نيللي كريم ممثلة قديرة وحقيقية جدًا، وعندها إحساس عالي طول الوقت، وببقى مستمتع جدًا لما بتعاون معاها، ومهما اتكلمت مش هعطيها حقها.

وأضاف أنه يجمعه بها عمل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، بعنوان «على قد الحب»، مشيرًا إلى أن المسلسل يحمل طابعًا إنسانيًا مميزًا ويتوقع له صدى قويًا لدى الجمهور.

ويُعد مسلسل «على قد الحب» من الأعمال المنتظرة في رمضان، خاصة في ظل التعاون المتجدد بين شريف سلامة ونيللي كريم، والذي سبق وحقق نجاحات لافتة في أعمال سابقة.