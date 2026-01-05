قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
شريف سلامة: نيللي كريم أكثر الممثلات وعيا وصدقا في الأداء

الفنان شريف سلامة و أوركيد سامي
الفنان شريف سلامة و أوركيد سامي
أوركيد سامي

أعرب الفنان شريف سلامة عن سعادته بالتعاون مع الفنانة نيللي كريم، مؤكدًا أنها من أكثر الممثلات وعيًا وصدقًا في الأداء.

وأضاف شريف سلامة لـ«صدى البلد: «نيللي كريم ممثلة قديرة  وحقيقية جدًا، وعندها إحساس عالي طول الوقت، وببقى مستمتع جدًا لما بتعاون معاها، ومهما اتكلمت مش هعطيها حقها.

وأضاف أنه يجمعه بها عمل درامي جديد من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، بعنوان «على قد الحب»، مشيرًا إلى أن المسلسل يحمل طابعًا إنسانيًا مميزًا ويتوقع له صدى قويًا لدى الجمهور.

ويُعد مسلسل «على قد الحب» من الأعمال المنتظرة في رمضان، خاصة في ظل التعاون المتجدد بين شريف سلامة ونيللي كريم، والذي سبق وحقق نجاحات لافتة في أعمال سابقة.

