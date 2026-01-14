بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم

أكدت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنه سيتم تقديم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم، الأربعاء، بقيمة 90 مليار يورو تجمع بين المساعدة العسكرية ودعم الميزانية.

وقالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: “نحتفظ أيضا بخيار استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد”.

في سياق آخر، كانت كايا كالاس، مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أبدت استعدادها لاقتراح عقوبات جديدة على إيران ردا على ما وصفته بالقمع الوحشي للمتظاهرين.

وقالت كالاس: "الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل عقوبات واسعة النطاق مفروضة على إيران - على المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأنشطة الانتشار النووي، ودعم طهران لحرب روسيا في أوكرانيا".، و ذلك بحسب تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية.

وأضافت: "أنا مستعدة لاقتراح عقوبات إضافية ردا على القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين".

وقالت كالاس إن "الإيرانيين يخاطرون بكل شيء لإيصال أصواتهم"، وإن "النظام لديه تاريخ طويل في سحق الاحتجاجات"، مضيفة أن "قوات الأمن ترد بوحشية مرة أخرى".

ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فمن المرجح أن ينصب التركيز الأولي على إجراءات عقابية تستهدف الأفراد المسئولين عن العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك وزراء في الحكومة على الأرجح.

وقد تشمل هذه الإجراءات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.