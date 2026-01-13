قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مذكرة عاجلة من شعبة العمالة بالخارج بمقترحات قانون العمل الجديد
سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه
الإسكان الاجتماعي: تنفيذ مليون و72 ألف وحدة سكنية والانتهاء من 790 ألف شقة
إطلاق جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية بـ معرض القاهرة للكتاب 2026
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعتزمان إنشاء نظام أمني معاد لروسيا
هبوط جديد .. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعتزمان إنشاء نظام أمني معاد لروسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
هاني حسين

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعتزمان إنشاء نظام أمني معاد لروسيا في أوروبا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات قوات "الشمال" حسّنت تموضعها التكتيكي وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 185 عسكريا .

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها : قواتنا استهدفت بضربة واسعة النطاق البنية التحتية للطاقة ومنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأضافت: وحدات قوات "الرب" تسيطر على مواقع استراتيجية وتكبد القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 190 عسكريا إضافة إلى تدمير دبابة.

وتابعت : وحدات "الجنوب" تحسن تموضعها على طول خط المواجهة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 165 عسكريا.

وأردفت : خسائر القوات الأوكرانية نحو 65 عسكريا في منطقة عمليات قوات "دنيبر".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد