روسيا تسقط 7 مسيرات أوكرانية

أعلنت منظومات الدفاع الجوي الروسي إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية خلال صد هجوم استهدف مدينة تاغانروغ ومنطقة كراسنوسولينسكي في مقاطعة روستوف الروسية.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وسائل إعلام روسية بأن قوات الدفاع الروسية أسقطت 6 مسيّرات أوكرانية فوق روستوف الروسية .

فيما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ، إحباط هجوم إرهابي خططت له كييف على جسر للسكك الحديدية في إقليم بيرم الروسي.

و في وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا أن تصديق البرلمان الأوكراني على اتفاقية السلام المحتملة لن يضفي عليها شرعية كاملة.

وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة "أوكراينسكا برافدا": "نعم. أعتقد أن الخيار الأدنى هو التصديق في البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا). لكن شرعيتها ستكون ناقصة لأنه عندما يتم الإعلان عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستتنصل القوى السياسية الجديدة من مسؤوليتها وتقول: "لم نوقع على هذا، إنه ليس اتفاقنا".

ووفقا له فإنه يمكن تحقيق الشرعية الكاملة لهذه الاتفاقية في أوكرانيا من خلال استفتاء وطني.

وأضاف: "التصديق في البرلمان هو إضفاء شرعية جزئية حتى الدورة الانتخابية القادمة. لكن الشرعية الحقيقية تكمن في الاستفتاء".

كما أشار إلى أن إقرار الاتفاقية في استفتاء يحمي البلاد من التمزق على يد السياسيين المحليين.

وتابع كوليبا: "عندما يقر الشعب اتفاقية في استفتاء، يصبح من الصعب على أي سياسي متعطش للسلطة أن يفتت البلاد بحجة: "هذه اتفاقية سيئة، لكنني سأجعلها أفضل عندما أكون في السلطة'".