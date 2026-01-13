دبلوماسيه أمريكية تدعو روسيا وأوكرانيا وأوروبا لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع

دعت نائبة المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، روسيا وأوكرانيا وأوروبا إلى السعي بنشاط نحو حل سلمي للنزاع.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "ندعو عبر قرار الأمم المتحدة هذا، روسيا وأوكرانيا وأوروبا إلى السعي بجدية لتحقيق السلام وإنهاء هذا الكابوس المريع".



و يذكر أنه في 2 ديسمبر 2025، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حيث تركزت زيارة ممثلي الولايات المتحدة إلى روسيا على مناقشة خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن الجانب الأمريكي قسم بنود الخطة المؤلفة من 27 نقطة إلى أربع حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل. وأجرى كيريل دميترييف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، محادثات مع ويتكوف وكوشنر في ميامي في الفترة من 20 إلى 21 ديسمبر 2025.