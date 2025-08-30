محافظ شمال سيناء: معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق أبدا

قال خالد مجاور محافظ شمال سيناء، خلال وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى معبر رفح، إن الجانب المصري من معبر رفح لم يغلق أبدا.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أننا نعمل على تقديم خدمات طبية للمصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة.

ولفت إلى أن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في المراكز اللوجستية تنتظر دخول قطاع غزة.

وشدد على أن الأغذية تتلف بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة.

وأكد مجاور أن الوضع في غزة يشهد تفاقمًا في الظروف الإنسانية، حيث يتم تأخير شحنات الطعام القادمة إلى القطاع عبر معبر رفح، مما يؤدي إلى تعفن المساعدات الغذائية أمام المعابر.

وأوضح مجاور، خلال زيارة وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكي في مطار العريش الدولي، أن السبب الرئيسي في تأخير الشاحنات هو القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على المعبر.