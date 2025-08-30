قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش

إسراء صبري

أفاد محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مطار العريش، أن وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكي وصل منذ قليل إلى مطار العريش الدولي، وذلك في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على حجم المساعدات المصرية المقدمة إلى قطاع غزة.

وأشار عادل، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إلى أن الوفد يتكون من: «السيناتور كريس فان هولن، عضو لجنة العلاقات الخارجية والاهتمامات بمجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور جيف ماركيلي، عضو لجنة العلاقات الخارجية وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بالمجلس»، وكان في استقبال الوفد الأمريكي اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

ولفت المراسل إلى أن هذه الزيارة تأتي تمهيدًا لتوجه الوفد صوب معبر رفح من الجانب المصري، من أجل تفقد المساعدات الإنسانية التي ترسلها الدولة المصرية بشكل يومي إلى قطاع غزة عبر قوافل «زاد العزة»، والتي تمر لاحقًا عبر معبر كرم أبو سالم.

كما سيقوم الوفد بجولة في المراكز والمخازن اللوجستية بمدينة العريش، للاطلاع على آليات تجهيز وتعبئة وتكويد المساعدات، وتغليف وتهيئة الشحنات الإنسانية، بالإضافة إلى متابعة سير عمليات الدعم التي يتم نقلها برًا إلى قطاع غزة.

وأكد محمد عادل، أن هذه الزيارة تُعد جزءًا من جهود التنسيق المصري مع الأطراف الدولية والمنظمات الأممية، حيث تواصل مصر تقديم المساعدات لسكان غزة عبر مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إضافة إلى المساعدات الواردة من دول أجنبية ومنظمات إغاثية، والتي يتم توحيدها وتجهيزها بالعريش قبل إرسالها إلى القطاع.

