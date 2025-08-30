وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لزيارة معبر رفح وتفقد مخازن المساعدات.

وفي سياق آخر..ذكرت هيئة البث العبرية "كان"، أن "إسرائيل تخطط لبدء عملية مدينة غزة قريبا، والقيادة دعت الجيش للإسراع بإجلاء السكان.. ليس واضحا إن كانت عملية الإجلاء ستنجح، والمعطيات تشير إلى وجود مئات الآلاف بمدينة غزة".

وقالت: "إن إسرائيل ستوقف إسقاط الطرود الغذائية في غزة؛ تمهيدا لعملية احتلال المدينة.. وهدف تقليص المساعدات؛ هو إجبار 800 ألف من سكان مدينة غزة على الذهاب جنوبا تمهيدا لإخلائها