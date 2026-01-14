قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتمامًا بالغًا بدعم وتطوير المناطق الصناعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مشيراً الى أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها للوقوف على المعوقات التي تواجه المستثمرين وإيجاد الحلول الفورية لها ، فضلاً عن إستكمال كافة الخدمات والمرافق الأساسية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يُساهم في تهيئة بيئة إستثمارية جاذبة وآمنه تشجع على ضخ إستثمارات جديدة داخل المحافظة.

 ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الهراوي، مدير إدارة خدمة المستثمرين، أن فريق العمل يبذل قصارى جهده لتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين لتهيئة المناخ المناسب لجذب إستثمارات جديدة والتي من أبرزها الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للمرافق (الطرق – النظافة – الإنارة – الغاز – أبراج الاتصالات)، واعتماد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية بـ (بلبيس – منطقة بساتين الإسماعيلية "الزوامل")، بما يتيح للمستثمرين إقامة المنشآت الصناعية حيث أسهمت هذه الجهود في زيادة عدد المصانع ليصل إلي (٣٥٣) مصنعاً ببلبيس و(١٦٥٠) مصنعاً ومنشأة ببساتين الاسماعيليه ليصبح إجمالي المصانع والمنشآت بالمنطقتين (١٩٥٣) مصنع ومنشأة والتي اتاحت (٩٠) ألف فرصة عمل للشباب.

كما تم صدور القرار الجمهوري رقم (٣٥٧) لسنة ٢٠٢٥ باعتماد (٤) مناطق صناعية جديدة تضم (٥٩١) مصنعاً ومنشأة والتي وفرت (١٦) ألف فرصة عمل جديدة ومنطقة المهندسين العرب بالوحدة المحلية بغيتة – مركز بلبيس، وتضم حاليًا (٤٢٠) مصنعًا ومنشاة صناعية، واتاحت نحو (٨٠٠٠) فرصة عمل، ومستهدف زيادتها إلى (١٥٠٠) مصنع في أنشطة (غذائي – هندسي – معدني – مواد بناء) ومنطقة المدينة المنورة على طريق (بلبيس – القاهرة الصحراوي)، تضم (٤٣) مصنعاً ومنشأة والتي اتاحت (٢٥٠٠) فرصة عمل ومنطقة أبو عطيان بالوحدة المحلية بغيتة – مركز بلبيس، تضم (٥٨) مصنعاً ومنشأة، والتي اتاحت (٤٠٠٠) فرصة عمل ومنطقة توسعات بلبيس بالوحدة المحلية بغيتة – مركز بلبيس، تضم (٧٠) مصنعاً ومنشأة، والتي اتاحت (١٥٠٠) فرصة عمل.

 وفيما يخص طلبات المستثمرين المتعلقة بتجديد أو الحصول على تراخيص النشاط الصناعي للمنشآت التي تم تقنين أوضاعها، يتم الموافقة المؤقتة على تجديد التراخيص لحين استكمال إجراءات التقنين، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، وبما يحافظ على حقوق الدولة المالية.

كما تم إتاحة (١١) فرصة إستثمارية وتنموية تم إستغلالها في قطاعات متنوعة، شملت (الإستثمار الزراعي – المولات التجارية – الخدمات – المناطق التجارية اللوجيستية – الاإستزراع السمكي – سوق مواشي مركزي – محطات تموين وخدمة السيارات) لسد احتياجات سوق العمل وتجهيز (٩) فرص استثمارية أخرى جديدة مستهدف استغلالها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي إطار تيسير الإجراءات للمستثمرين تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، حيث تم تلقي (٤٩٨) طلبًا، وإنجاز (٤٧٨) طلبًا.

الشرقية محافظ الشرقية وتطوير المناطق الصناعية التنمية الإقتصادية فرص عمل

