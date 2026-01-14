قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، أن واقعة الطبيب محمد عبد الغني عاصم، التي أثارت غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جحود ابنه الأكبر، تعكس تحولات مجتمعية خطيرة أصبح فيها المال هو المتحكم الأول في العلاقات الإنسانية والأسرية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد»  المذاع على قناة «صدى البلد» إن القصة تعود لطبيب استشاري عمل قرابة 30 عامًا في السعودية، وكان يحول دخله لأبنائه، خاصة الابن الأكبر، قبل أن يُفاجأ بعدم تجديد عقده ورفض ابنه عودته إلى مصر، مؤكدًا له أن جميع الممتلكات باتت مسجلة باسمه، وهو ما تسبب في صدمة نفسية شديدة للأب أدت إلى إصابته بنزيف في المخ.

وأضافت أن الأب أكد استيلاء ابنه على ثمرة تعبه بالكامل، ومنها ثلاثة أبراج وأكثر من 10 شقق تم بيعها دون أن يحصل الأب على أي مقابل، مشيرة إلى أن الأب لديه خمسة أبناء، ثلاثة منهم ضد موقفه، بينما تقف ابنته الطبيبة وابنه الصيدلي إلى جانبه لمحاولة استرداد حقوقه.

وأوضحت أن هذه الواقعة ليست حالة فردية، بل تتكرر بصور متعددة داخل المجتمع، نتيجة متغيرات جعلت المادة تسيطر على التفكير، إلى جانب خلل في أساليب التربية وغياب التوازن والعدل بين الأبناء، ما يفتح الباب أمام الطمع والصراع.

وشددت على أن الثقة المطلقة دون ضوابط تمثل خطورة حقيقية، موضحة أن غياب الحفاظ على الحقوق ومنح الصلاحيات الكاملة دون متابعة أو رقابة يؤدي إلى استغلالها، لافتة إلى أن بعض الأبناء ينظرون إلى الآباء باعتبارهم مصدرًا ماديًا فقط، وليس علاقة إنسانية قائمة على الود والرحمة.

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

تركيا

استثمارات تاريخية.. 100 مليار ليرة لتعزيز البنية التحتية للطيران في تركيا

النفط

تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية

الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية تقود مكاسب آسيا لمستويات قياسية بدعم توقعات تحفيز مالي جديد من طوكيو

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

