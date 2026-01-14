خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الكليات العملية بجامعة الزقازيق، وقّعت كلية الصيدلة بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة الزقازيق، لتدريب طلاب سنة التدريب الإجباري (الامتياز) ببرنامجي «فارم دي» و«فارم دي إكلينيكي»، إلى جانب تدريب طلاب الدبلومات المهنية بالكلية.

وجرى توقيع البروتوكول أمس الثلاثاء الموافق بحضور الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة شيماء مصطفى الشاذلي، عميد كلية الصيدلة.

وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، منهم الدكتورة أمل عطا، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور السيد عبد المجيد، مدير برنامج التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز، والدكتورة نهلة يونس، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الجامعة على دعم الجوانب العملية والتطبيقية للطلاب، ورفع كفاءتهم المهنية من خلال التدريب الميداني داخل المستشفيات الجامعية، بما يُسهم في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.