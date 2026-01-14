قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب برشلونة يُغلق باب الرحيل أمام موهبة الفريق رغم العروض الشتوية
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران
وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز
سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب
وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟
بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد
خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل
صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي
توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول
ما هي صلاة سنة الوضوء ودعاؤها؟.. عبادة يغفل كثيرون عن ثوابها
موعد مباراة مانشستر سيتي التالية بعد الفوز على «نيوكاسل» في كأس كاراباو
«تعليم بورسعيد» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي
محافظات

خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل

بروتوكول تدريب عملي داخل المستشفيات الجامعية
بروتوكول تدريب عملي داخل المستشفيات الجامعية
محمد الطحاوي   -  
أحمد النشوقي

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الكليات العملية بجامعة الزقازيق، وقّعت كلية الصيدلة بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة الزقازيق، لتدريب طلاب سنة التدريب الإجباري (الامتياز) ببرنامجي «فارم دي» و«فارم دي إكلينيكي»، إلى جانب تدريب طلاب الدبلومات المهنية بالكلية.

وجرى توقيع البروتوكول أمس الثلاثاء الموافق بحضور  الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة شيماء مصطفى الشاذلي، عميد كلية الصيدلة.

وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، منهم الدكتورة أمل عطا، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور السيد عبد المجيد، مدير برنامج التدريب الإلزامي لأطباء الامتياز، والدكتورة نهلة يونس، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الجامعة على دعم الجوانب العملية والتطبيقية للطلاب، ورفع كفاءتهم المهنية من خلال التدريب الميداني داخل المستشفيات الجامعية، بما يُسهم في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

جامعة الزقازيق مستشفيات جامعة الزقازيق كلية الصيدلة عميد كلية الطب البشري عميد كلية الصيدلة

