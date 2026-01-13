«أقرب إليك» .. مستشفيات جامعة الزقازيق تشرح حقوق المريض وواجبات الطبيب | فيديو

أكد الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، أهمية الوعي المجتمعي بمفهوم الفرز الطبي في حالات الطوارئ، مشددًا على أن الطبيب المختص هو صاحب القرار في تحديد الحالات الحرجة التي تستدعي التدخل الفوري، نظرًا لما يمتلكه من خبرة كافية في التعامل مع الطوارئ.

وأوضح عميد طب الزقازيق في لقاء مع «صدى البلد» أن بعض الحوادث قد تضم عددًا كبيرًا من المصابين، قد يبدو على بعضهم جروح أو كسور ظاهرة، في حين قد لا تظهر على آخرين أي إصابات خارجية، رغم معاناتهم من نزيف داخلي خطير أو فقدان للوعي، وهي حالات تستوجب التدخل العاجل، حتى وإن بدت أقل خطورة في نظر العامة.

وضرب«طه» مثالًا بفترة جائحة كورونا، حيث كان الأطباء يضطرون أحيانًا لاتخاذ قرارات طبية صعبة، مثل نقل أجهزة التنفس من كبار السن إلى المرضى الأصغر سنًا وفقًا للأولوية الطبية وفرص النجاة، مؤكدًا أن هذا القرار يخضع لمعايير علمية دقيقة.

وأشار عميد كلية الطب إلى أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تضم مختلف التخصصات الطبية قادرة على فحص الحالات وتحديد درجة خطورتها بدقة، داعيًا المواطنين إلى مساعدة الفرق الطبية والتفهم بأن الحالات المرضية ليست جميعها على نفس الدرجة من الخطورة.

ولفت إلى أن طوارئ مستشفيات جامعة الزقازيق والعيادات الخارجية يتردد عليها سنويًا ما يقرب من مليون مواطن، من بينهم نحو 600 ألف حالة طوارئ، تختلف درجات خطورتهم الصحية، مؤكدًا قدرة أطباء