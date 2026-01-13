حركة تنقلات بين رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمركز أبو حماد

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٦ م ، بتكليف مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسماؤهم بعد من العاملين برئاسة مركز ومدينة أبو حماد من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين إسم كلاً منهم (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك على النحو التالي..

صلاح أحمد عطيه سعدون رئيس الوحدة المحلية القروية بالأسدية للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر العزازي ورشا عزت كامل غمرى موافى رئيس الوحدة المحلية القروية بطويحر للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالقطاوية ومحمد سلیم توفیق محمد رئيس الوحدة المحلية القروية بالعباسة للعمل رئيس الوحدة المحلية المحلية القروية بطويحر.

داليا عبد الحميد محسوب بسيس رئيس الوحدة المحلية القروية بالقطاوية للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالعباسة ووليد السيد عبد الجليل سليمان رئيس الوحدة المحلية المحليةالقروية بكفر العزازي للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالأسدية ووجيه محمد محمود منصور رئيس الوحدة المحلية القروية بالحلمية للعمل رئيس الوحدة المحلية بحطيط.

تيسير علي محمد على وهيبي رئيس الوحدة المحلية القروية بحطيط للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالحلمية وإبراهيم عبد العزيز إبراهيم سليمان العزازي رئيس الوحدة المحلية القروية بالأسدية للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بطويحر وأحمد محمد حسنى السيد سليمان سكرتير الوحدة المحلية القروية بطويحر للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بالأسدية ومحمد عبد الله محمد أحمد بالدرجة الثالثة التخصصية "مسئول إدارى" للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمُلاك.