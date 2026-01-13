قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
حركة تنقلات بين رؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية القروية بمركز أبو حماد

محمد الطحاوي

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٦ م ، بتكليف مع إعادة تنظيم وتوزيع العمل بين الأتي أسماؤهم بعد من العاملين برئاسة مركز ومدينة أبو حماد من العمل بوظائفهم الحالية لتسيير العمل بالوظيفة الموضحة قرين إسم كلاً منهم (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية وذلك على النحو التالي..

صلاح أحمد عطيه سعدون رئيس الوحدة المحلية القروية بالأسدية للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بكفر العزازي ورشا عزت كامل غمرى موافى رئيس الوحدة المحلية القروية بطويحر للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالقطاوية ومحمد سلیم توفیق محمد رئيس الوحدة المحلية القروية  بالعباسة للعمل رئيس الوحدة المحلية المحلية القروية بطويحر.

داليا عبد الحميد محسوب بسيس رئيس الوحدة المحلية القروية بالقطاوية للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالعباسة ووليد السيد عبد الجليل سليمان رئيس الوحدة المحلية المحليةالقروية  بكفر العزازي للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالأسدية ووجيه محمد محمود منصور رئيس الوحدة المحلية القروية بالحلمية للعمل رئيس الوحدة المحلية بحطيط.

تيسير علي محمد على وهيبي رئيس الوحدة المحلية القروية بحطيط للعمل رئيس الوحدة المحلية القروية بالحلمية وإبراهيم عبد العزيز إبراهيم سليمان العزازي رئيس الوحدة المحلية القروية بالأسدية للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بطويحر وأحمد محمد حسنى السيد سليمان سكرتير الوحدة المحلية القروية بطويحر للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بالأسدية ومحمد عبد الله محمد أحمد بالدرجة الثالثة التخصصية "مسئول إدارى" للعمل سكرتير الوحدة المحلية القروية بالمُلاك.

الشرقية محافظ الشرقية تنظيم وتوزيع العمل ومدينة أبو حماد

