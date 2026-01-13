تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ١٤ مشروعاً بقطاع تحسين البيئة بتكلفه إجمالية بلغت ٢٤٥ مليون و٢٠٠ ألف جنيهاً، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أن هذه المشروعات تستهدف تحسين مستوى الخدمات البيئية، من خلال إنشاء الحوائط الساندة، وتجميل المداخل، وتطوير منظومة النظافة العامة ورفع كفاءة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ الأعمال وإزالة كافة المعوقات التي تحيل من تنفيذ الأعمال لسرعه دخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين لافتاً أن عام ٢٠٢٥ شهد تنفيذ عدد من المشروعات التي لتحسين البيئة بإجمالي ١٤ مشروعاً عبارة عن إنشاء حوائط ساندة بأطوال ٣ كيلو و٨٤٠ متراً وتغطية ترع ومصارف بطول كيلو و١٠٠ متر.

وفي مركز ابوكبير تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء حائط ساند بطول ٣٠٠ متر بتكلفة ٧ مليون و٦٠٠ ألف جنيها

وفي مركز اولاد صقر تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تنفيذ أعمال إنشاء حوائط ساندة بطول ٣٤٠ متر بتكلفة ٢٣ مليون و٤٠٠ ألف جنيها وفي مركز ديرب نجم تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء حائط ساند بطول ٣٠٠ متر بتكلفة ١٢ مليون و٩٠٠ ألف جنيهاً.