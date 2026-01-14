قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

أسماء عبد الحفيظ

يعاني كثيرون من فشل أنظمة الرجيم القاسية، ليس لأنها غير فعالة، بل لأنها تعتمد على الحرمان الشديد الذي لا يمكن الاستمرار عليه.

هنا يأتي الرجيم الصحي المتوازن كحل ذكي وآمن، يساعد على فقدان الوزن تدريجيًا دون تعب أو حرمان، ويحافظ على الصحة العامة ونشاط الجسم.

كشف الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، في هذا المقال، كيف يعمل الرجيم الصحي المتوازن، ولماذا يُعد الخيار الأفضل لخسارة الوزن بثبات، خاصة للسيدات بعد الأربعين.

ما هو الرجيم الصحي المتوازن؟

الرجيم الصحي المتوازن هو نظام غذائي يعتمد على تناول جميع العناصر الغذائية بنسب محسوبة، دون إلغاء أي مجموعة غذائية، مع تقليل السعرات الحرارية بشكل ذكي يحفز الجسم على حرق الدهون بدل تخزينها.

لماذا يُعد الرجيم المتوازن الأفضل؟

  • لا يسبب حرمان أو نوبات جوع
  • يحافظ على الكتلة العضلية
  • يمنع ثبات الوزن
  • مناسب للاستمرار طويل المدى
  • لا يؤثر على الحالة النفسية

كيف يساعد الرجيم المتوازن على حرق الدهون؟

عند توازن البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، يبدأ الجسم في استخدام الدهون المخزنة كمصدر طاقة، مع الحفاظ على استقرار السكر في الدم، مما يقلل نوبات الجوع المفاجئة.

نموذج يوم كامل في الرجيم الصحي المتوازن

وجبة الإفطار

  • بروتين + نشويات معقدة
    مثل
  • بيض مسلوق مع شريحة خبز أسمر وخضار
  • يساعد على الشبع لساعات طويلة

وجبة خفيفة

  • ثمرة فاكهة أو زبادي
  • تمنع انخفاض الطاقة قبل الغداء

وجبة الغداء

  • بروتين مشوي مع كمية معتدلة من النشويات
    طبق سلطة كبير
  • هذه الوجبة هي أساس الطاقة خلال اليوم

وجبة خفيفة

  • حفنة مكسرات أو ثمرة فاكهة
    تقلل الرغبة في السكريات

وجبة العشاء

  • خفيفة وغنية بالبروتين
  • مثل تونة أو جبنة قريش مع خضار
  • تساعد على حرق الدهون أثناء النوم

كم ينزل الوزن مع الرجيم المتوازن؟

في المتوسط، يمكن خسارة من 3 إلى 4 كيلوجرامات شهريًا، وقد تزيد النتيجة مع الالتزام والحركة اليومية، دون التأثير على الصحة أو المناعة.

أخطاء شائعة تفسد الرجيم المتوازن

  • حذف النشويات تمامًا
  • تقليل الطعام بشدة
  • عدم شرب الماء
  • السهر وقلة النوم
  • الاعتماد على الميزان فقط

نصائح لنتائج أسرع

اشرب ماء قبل كل وجبة

  • امشِ 30 دقيقة يوميًا
  • تناول البروتين في كل وجبة
  • نم جيدًا
  • لا تحرم نفسك لكن التزم بالكميات

لمن يناسب هذا الرجيم؟

  • من يعاني من ثبات الوزن
  • السيدات بعد الأربعين
  • من جرب رجيم قاسي وفشل
  • من يريد خسارة وزن دون تعب
كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

