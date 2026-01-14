يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام السنغال، اليوم، الأربعاء، على استاد ابن بطوطة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال اليوم، الأربعاء 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

تحصل قنوات “بي إن سبورتس”، على حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وقد حدّدت شبكة بي إن سبورتس قناة beIN Sports MAX1، لإذاعة مباراة مصر والسنغال في نصف النهائي.

ويطمح الفراعنة في تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب القاري، بعد تجاوزهم منتخب بنين في دور الـ16، ثم الإطاحة بكوت ديفوار في ربع النهائي.

كما يدخل منتخب مصر المباراة بروح الانتقام، حيث يسعى الفريق بقيادة المدرب حسام حسن لاستعادة الاعتبار أمام السنغال بعد مواجهاتهما السابقة في نهائي 2021 ومباراة التأهل لكأس العالم، مستفيدًا من الأداء القوي والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون خلال الأدوار الإقصائية.

من جانبه، تأهل منتخب السنغال إلى نصف النهائي عقب فوزه على السودان في دور الـ16، قبل أن يتخطى مالي في ربع النهائي، ليضرب موعدًا مثيرًا مع الفراعنة.

ويسعى منتخب السنغال لتأكيد تفوقه على منتخب مصر في المواجهات الأخيرة، ومواصلة الدفاع عن مكانته على الساحة الإفريقية، في مباراة تعتبر بمثابة "نهائي مبكر" يجمع بين اثنين من أبرز فرق القارة.