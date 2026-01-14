قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»
رقص خليع من أجل الأرباح .. مصير صانعة محتوى تحدّده تحريات مباحث الآداب
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟
إزالة صور نتنياهو من الفصول .. مُقترح مُثير للجدل في مدارس إسرائيل
باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو
هجوم بمسيرة أوكرانية يتسبّب في حريق وأضرار بمدينة روستوف جنوب روسيا
وكيل «بنتايج»: اللاعب أصبح حرًا.. ومن المُحتمل استمراره في الدوري المصري
وزارة الحرب على أهبة الاستعداد .. «البنتاجون»: ندعّم أي قرار يتخذه الرئيس ترامب
«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي
طارق مصطفى يحسم الجدل حول حقيقة تدريبه للزمالك
«خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح».. واشنطن: نرحّب بإطلاق سراح الأمريكيين المُحتجزين في فنزويلا
رياضة

«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تجمع منتخب مصر والسنغال.

وكتب “شوبير” عبر حسابه على فيسبوك: "يوم المباراة نتمناه يومًا سعيدًا على مصر".

وتتشوّق جماهير الكرة الإفريقية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة إلى الاطلاع على موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة، حيث يستضيف ملعب طنجة مباراة منتخب مصر ضد السنغال في دور نصف نهائي البطولة، وتعد مباراة مصر والسنغال نهائيًا مبكرًا نظرًا لقوة الفريقين وامتلاكهما العديد من العناصر المميزة.

واختتم منتخب مصر تدريباته أمس الثلاثاء، قبيل مُواجهة السنغال في مدينة طنجة اليوم، واتضح من خلال المران الشكل الذي ينوي الجهاز الفني من خلاله دخول المباراة أمام أسود التيرانجا.

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا في دور نصف النهائي، لتقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أحمد شوبير مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

أضرار النوم على البطن

أطعمة مفيدة لصحة العين وتحسين النظر .. تعرّف عليها

أطعمة مفيدة لصحة العين

