«شوبير» قبل مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا: «نتمنّاه يومًا سعيدًا على مصر»

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تجمع منتخب مصر والسنغال.

وكتب “شوبير” عبر حسابه على فيسبوك: "يوم المباراة نتمناه يومًا سعيدًا على مصر".

وتتشوّق جماهير الكرة الإفريقية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة إلى الاطلاع على موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة، حيث يستضيف ملعب طنجة مباراة منتخب مصر ضد السنغال في دور نصف نهائي البطولة، وتعد مباراة مصر والسنغال نهائيًا مبكرًا نظرًا لقوة الفريقين وامتلاكهما العديد من العناصر المميزة.

واختتم منتخب مصر تدريباته أمس الثلاثاء، قبيل مُواجهة السنغال في مدينة طنجة اليوم، واتضح من خلال المران الشكل الذي ينوي الجهاز الفني من خلاله دخول المباراة أمام أسود التيرانجا.

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا في دور نصف النهائي، لتقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.