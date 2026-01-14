غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس الموافق ١٥ يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

أكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم أن أعداد طلاب المرحلة الإعدادية ( عام - مهني - الأمل والنور - مستشفي ٥٧٣٥٧) والمقرر دخولهم الامتحان هذا العام يبلغ ١٤٧١٠٥ طالب وطالبة موزعين على ٨٣٢ لجنة و ٧٣٦٠ لجنة فرعية بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وذلك على مدار ٦ أيام طبقاً للجدول المرفق.