أنتم جمهور للإبادة.. احتجاجات ضد حصار غزة على هامش مهرجان البندقية
حسام البدري الحل الأمثل لإنقاذه.. إعلامي: دفاع الأهلي «شوارع».. والوضع أصبح لا يُحتمل
«اتصالات النواب»: سيتم حل أزمة هواتف الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج قريبًا
حادث قطار مطروح| أحمد موسى ينفعل بسبب «شماتة الإخوان».. والمحافظ: القطار لم يصطدم بتريلا.. فيديو
إعلامي يكشف مفاجأة في الشرط الجزائي بعقد «ريبيرو» مع الأهلي
ريبيرو يبرر السقوط أمام بيراميدز: العمل في الأهلي صعب.. والجماهير ستشاهد تحسنًا قريبًا
مفاجأة .. إقالة ريبيرو بلا شرط جزائي في أول 3 أشهر من عقده |خاص
زيارة ميدانية لطلاب هندسة عين شمس إلى منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة
سعر الذهب عيار 21 الآن الأحد 31 أغسطس 2025
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار رعدية في عدة مناطق
أقل عيار ذهب اليوم 31-8-2025
انصحوهم ولا تفضحوهم.. أمين الفتوى: سلبيات الصوفية من بسطاء أخطأوا التعبير
سعر الذهب عيار 21 الآن الأحد 31 أغسطس 2025

عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 اليوم 31 أغسطس 2025.. شهد سعر الذهب في مصر تحركًا جديدًا مع نهاية تعاملات أمس السبت الموافق 30-8-2025 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

سجّل سعر جرام الذهب وفق آخر تحديث في سوق الصاغة زيادة طفيفة مقدارها 5 جنيهات في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر مساء الجمعة. 

تحركات الذهب اليوم

على مدار الأسبوع الماضي وحتى مساء أمس ارتفع معدل زيادة جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بقيمة كسرت حاجز 120 جنيهًا على الأقل.

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو  5331 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحو 4665 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3988 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3110 جنيهات للبيع و3126 جنيهًا للشراء.

 

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 37.32 ألف جنيه للبيع و37.52 ألف جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3447 دولارًا للبيع و3448 دولارًا للشراء.

 

سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعد ما أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب قوية بلغت 2.3%، مُسجلة أعلى مستوياتها في 4 أشهر، وسط ترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.

سعر الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع محققة ارتفاعًا بقيمة 76 دولارًا، لتسجل 3447 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الجمعة بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4650  جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 25 دولارًا، إذ افتتحت التعاملات عند 34222 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا.

