الأهلي يتفاوض مع مدرب الزمالك السابق لخلافة «ريبيرو» .. «الغندور» يكشف التفاصيل
الأهرامات تهزم المليارات.. «الغندور» يعلّق على سقوط الأهلي أمام بيراميدز
البيت الأبيض يدرس تغيير اسم «البنتاجون».. وترامب يلوّح بإعادة «وزارة الحرب» |تفاصيل
سوهاج تتحرك لإنهاء عصر «السناتر».. رسالة قوية من الصعيد: التعليم حق أصيل لا يُدار خارج الإطار القانوني
طريقة حصول الأجانب أبناء الأم المصرية على الجنسية | اعرف الإجراءات والشروط
غرامة لا تتجاوز 500 جنيه .. عقوبة طبع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقًا للقانون
«الغندور» مُنتقدًا أداءه مع الأهلي: يا جماعة هو زيزو فين النهارده
سعر الذهب اليوم 31-8-2025
هل الإيمان يزيد وينقص حسب الأعمال والطاعات؟.. دينا أبو الخير توضح| فيديو
صفع السكرتيرة.. إغلاق نهائي لسنتر تعليمي غير مُرخص بعد واقعة صادمة بسوهاج|شاهد
ليلة ساحرة | عمرو دياب عن حفله في بيروت: طاقة لا مثيل لها وجمهورٌ لا يُضاهي.. شاهد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم 31-8-2025

محمد يحيي

استقر سعر جرام الذهب في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-8-2025 على مستوي الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت معظم الأعيرة الذهبية ثباتا في محلات الصاغة دون تغيير يذكر في سعر الجرام.

تداولات الذهب

مع إغلاق تعاملات أمس السبت، صعد سعر الذهب بقيمة بلغت 5 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة لتشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب صعودا قيمته 120 جنيها على الأقل في تعاملات الأسبوع الماضي.

تحركات الذهب اليوم

وعلى مدار الأسبوع الماضي وحتى اليوم، ارتفع معدل زيادة جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بقيمة كسرت حاجز 120 جنيها على الأقل.

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو  5331 جنيها للبيع و 5360 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4665 جنيها للبيع و 4690 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3988 جنيها للبيع و 4020 جنيها للشراء 

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3110 جنيهات للبيع و 3126 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 37.32 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3447 دولارا للبيع و 3448 دولارا للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعدما أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب قوية بلغت 2.3%، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أشهر، وسط ترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.

سعر الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس ، ومقارنة بختام تعاملات الجمعة الماضية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع محققة ارتفاعًا بقيمة 76 دولارًا، لتسجل 3447 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت خلال تعاملات  الجمعة الماضية بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4650  جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 34222 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا.

