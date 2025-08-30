قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

سعر البنزين اليوم في مصر

سعر البنزين
سعر البنزين
محمد غالي

يبحث المواطنون عن سعر البنزين والسولار والغاز والمازوت اليوم السبت 30 أغسطس 2025، والتي تشهد حالة من الاستقرار في أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات، وذلك بعد قرار الحكومة الأخير بتثبيت أسعار الوقود حتى أكتوبر المقبل تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على أهمية تخفيف الأعباء عن المواطنين وتجنب أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية.

بنزين

وأكدت الحكومة في بياناتها أن الأسعار المعلنة منذ أبريل الماضي ستظل سارية حتى انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025،  بعدما تقرر تأجيل الاجتماع الدوري الذي كان مقررا عقده في يوليو، في خطوة تستهدف حماية المستهلكين من تداعيات تقلبات أسعار الطاقة عالميا وضمان استقرار السوق المحلي.

أسعار البنزين اليوم في مصر

تواصل محطات الوقود العمل بالأسعار الحالية المعتمدة منذ أبريل 2025، وجاءت كالتالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيها
سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيها
سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيها

أسعار السولار والغاز والمازوت

كما لم تشهد باقي المحروقات أي تعديل، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيها
سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات
سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، وذلك ضمن آليتها المعتمدة بعقد اجتماعات ربع سنوية في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، حيث ستتم مراجعة الأسعار استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكلفة إنتاج ونقل الوقود محليا، إضافة إلى أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

التزام حكومي بعدم رفع الأسعار

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز حتى اجتماع اللجنة المقبل في أكتوبر، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار هو دعم المواطنين والتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية العالمية على السوق المحلي.

رقابة حكومية مشددة لأسعار البنزين

وشددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية تواصل فرض رقابة صارمة على محطات الوقود بجميع المحافظات لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة، مؤكدة أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو بيع الوقود بأسعار مخالفة ستقابل بإجراءات قانونية فورية.

