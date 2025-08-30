أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

هل لديك سيارة عزيزة عليك لكن محركها التهم الوقود أو تعطّل منذ شهور؟ قدّم فريق أسترالي طريقة غير تقليدية لإعادتها إلى الحياة: استبدال المحرك التقليدي بمحرك باب مرآب ملحوم بالترس التفاضلي، وتشغيله مباشرة من مقبس الحائط.

إعداد بدائي لكن فعال

التحكم يتم عبر مفتاح بسيط فوق الوسادة الهوائية للسائق، بينما لا تزال عجلة القيادة تعمل بشكل طبيعي.

السرعة محدودة، ووضع الرجوع للخلف يتطلب إعادة توصيل سلك التمديد يدويًا، أما الكابل المكشوف فيمكن إصلاحه بشريط لاصق.

لا توجد دواسات، لكن السيارة تسير بالفعل.

انطلقت الفكرة في ورشة "وقت القمامة"، حيث قرر الثنائي وايد وجيمس إنعاش سيارة فورد فالكون قديمة بعد إزالة محركها سداسي الأسطوانات.

بدلاً من بيعها خردة، زوداها بمصدر طاقة كهربائي بقدرة 750 واط وسلك تمديد منزلي.

رغم أن هذه التجربة لا تشبه بأي حال من الأحوال التحويلات الاحترافية إلى السيارات الكهربائية، إلا أنها تعد أبسط نسخة "DIY" يمكن لأي هاوٍ تنفيذها باستخدام أدوات ولحام وقطع متوفرة في متاجر مثل هوم ديبوت.

بالنسبة للبعض، قد يكون هذا الحل الساخر هو أفضل طريقة لإعادة سيارتهم المحبوبة إلى الطريق.