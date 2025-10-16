قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الباقيات الصالحات تشارك في قافلة "مسافة السكة 12" لدعم الأشقاء في غزة بـ12 شاحنة تحمل 200 طن مساعدات غذائية

غزة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت جمعية الباقيات الصالحات لمؤسِّستها الدكتورة عبلة الكحلاوي   بـ12 شاحنة محمّلة 200 طنً  مواد غذائية ضمن قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "مسافة السكة 12"، التي انطلقت  شاحناتها صباح اليوم  لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

واصطفت شاحنات القافلة في نقطة الالتقاء الأولى أمام المركز الطبي العالمي بطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، قبل انطلاقها إلى معبر رفح في طريقها إلى الأراضي الفلسطينية

وشهد الاصطفاف  حضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني،، وعدد من قيادات التحالف الوطني.

وخلال تفقدها شاحنات جمعية الباقيات الصالحات، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد عن تقديرها للجودة العالية في تجهيز المساعدات، مشيدةً بحرص الجمعية على الالتزام بأعلى معايير الكفاءة في التعبئة والتغليف، وبمستوى المشاركة الواسعة من المتطوعين وفرق العمل.

وأكدت  أن جمعية الباقيات الصالحات تمثل نموذجًا مشرفًا لأعضاء التحالف الوطني في الجمع بين البُعد الإنساني والاحتراف المؤسسي، لاسيما في مجالي العمل الطبي والإغاثي.

من جانبها، أكدت الدكتورة مروي ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مشاركة الجمعية في قوافل "مسافة السكة" تأتي امتدادًا لدورها الإنساني المستمر، وتعبيرًا عن التزامها بدعم جهود الدولة المصرية وموقفها الثابت في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كل أوجه الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين بالجمعية واصلوا جهودهم على مدار الساعة لإتمام عمليات التعبئة والتغليف والتحميل في وقتٍ قياسي، لتنطلق بعدها الشاحنات الاثنتا عشرة من أمام مقر الجمعية ومجمع عبلة الكحلاوي الرعائي والطبي لكبار السن ومرضى الزهايمر بالهضبة الوسطى بالمقطم، متجهةً إلى نقطة الالتقاء مع باقي مؤسسات التحالف، في مشهدٍ يجسد وحدة العمل الأهلي المصري تحت راية واحدة من أجل نصرة الإنسان.

جمعية الباقيات الصالحات 200 طنً مواد غذائية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

