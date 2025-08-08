قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

سكب عليها بنزين وولع فيها.. الحكم على حداد أنهى حياة زوجته

سكب عليها بنزين وولع فيها.. الحكم على حداد أنهى حياة زوجته
سكب عليها بنزين وولع فيها.. الحكم على حداد أنهى حياة زوجته
إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات الزقازيق، الأحد المقبل 10 أغسطس 2025، الحكم على حداد متهم بإنهاء حياة زوجته، بعد إحالته لمفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم.

تعود أحداث القضية رقم 6295 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5785 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 17 يونيو 2024، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إبراهيم س ع ال" 34 عاما، حداد مسلح، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها "هانم نعيم" 33 سنة ربة منزل إثر خلافات زوجية بينهما.

وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لتنفيذ مخططه الإجرامي مادة معجلة للاشتعال (بنزين) وقداحة وتربص بها حتى سنحت له الفرصة بنومها مطمئنة، وما أن ظفر بها حتى سكب على جسدها البنزين وأشعل النيران في جسدها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات والتي أودت بحياتها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من العام الماضي.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي تصدر الحكم في القضية.

محكمة جنايات الزقازيق الحكم على حداد النطق بالحكم مفتى الجمهورية قتل زوجته

