رئيس النيابة الإدارية يدلى بصوته في انتخابات الشيوخ ويتفقد اللجان.. صور

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (٢٠٢٥ – ٢٠٣٠)، وذلك في أول أيام التصويت للمصريين بالداخل.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتأكيدًا على أهمية ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي الذي كفله الدستور والقانون.

وخلال جولة شملت عددًا من اللجان الفرعية، تفقد فيها سير العملية الانتخابية وأشاد بأعضاء النيابة الإدارية المنتدبين للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، مثمنًا دورهم في أداء مهام رسالتهم السامية، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم، بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها، ليدلي كل ناخب بصوته وسط مناخ ديمقراطي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد.