رئيس النيابة الإدارية يطمئن على صحة رئيس اللجنة الفرعية بكفر الشيخ بعد إصابته في حادث تصادم

واصل المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية متابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث وجه غرفة العمليات برئاسة الهيئة باستمرار التواصل مع كافة المستشارين من أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف القضائي على الانتخابات على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم بما يكفل لهم أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل.

وفي ذات السياق أجرى الشناوي اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفياً بـ المستشار عضو النيابة الإدارية ورئيس إحدى اللجان الفرعية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، والذي كان قد تعرض لحادث تصادم حال قيادته سيارته في ساعة مبكرة من الصباح الباكر متوجهاً لمقر اللجنة الانتخابية المكلف بالإشراف عليها، حيث اطمأن على حالته الصحية وتأكد من تقديم كل الدعم اللازم له، معبرًا عن بالغ تقديره لإصراره على التوجه لاستكمال أعمال اليوم الثاني من الإشراف القضائي على اللجنة الفرعية المكلف بها، مشيراً إلى أن هذا التصرف - والذي جاء بعد الحادث الذي تعرضت له السيدة المستشارة رئيسة إحدى اللجان الفرعية بسرس الليان بالمنوفية ظُهر أمس الاثنين وأصرت بعده على استكمال أداء دورها في الإشراف على أعمال الانتخابات باللجنة المكلفة بها - يعكس مسلك أعضاء النيابة الإدارية وإحساسهم العميق بحجم المسئولية والأمانة الملقاه على عاتقهم حتى يتمكن المواطن من ممارسة حقه الدستوري.

وعبر رئيس الهيئة عن خالص تمنياته بالسلامة والتوفيق لكافة الأعضاء خلال أدائهم الواجب الوطني، مشدداً على استمرار انعقاد غرفة العمليات برئاسة الهيئة ومتابعتها المستمرة على مدار الساعة حتى انتهاء كافة الأعضاء من أعمالهم المكلفين بها في هذا الاستحقاق الدستوري.