رئيس النيابة الإدارية يوجه بدعم أعضاء الهيئة المشرفين على الانتخابات ومتابعتهم لحظة بلحظة

وجه المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، مع بداية اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، غرفة العمليات برئاسة الهيئة باستمرار متابعة كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف القضائي على الانتخابات على مستوى الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم بما يكفل لهم أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل.

وكان قد أدلى بصوته في لجنته الانتخابية صباح أمس الاثنين كما حرص على تَفَقُد عدد من اللجان الانتخابية، حيث أشاد سيادته بدور أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على الانتخابات.

كما أجرى عصر أمس الاثنين اتصالًا هاتفياً بالمستشارة عضو النيابة الإدارية ورئيسة إحدى اللجان الفرعية بسرس الليان بمحافظة المنوفية، والتي تعرضت لحادث سقوط مروحة السقف داخل مقر اللجنة، وذلك فور علمه بالواقعة، حيث اطمأن على حالتها الصحية وخضوعها لكافة الفحوص الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها، وعبر عن بالغ تقديره لإصرارها على استكمال أعمال الإشراف القضائي على اللجنة الفرعية المكلفة بها، مشيراً إلى أن هذا التصرف يعكس مسلك أعضاء النيابة الإدارية وإحساسهم العميق بحجم المسئولية والأمانة الملقاه على عاتقهم حتى يتمكن المواطن من ممارسة حقه الدستوري والتعبير عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه في مناخ ديموقراطي تتوافر فيه كافة معايير الحيدة والنزاهة.